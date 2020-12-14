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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Смертельна фотосесія: у Рівному десятикласниця впала з даху гуртожитку

У Рівному 15-річна дівчина впала з даху 7-поверхової будівлі. Від отриманих травм школярка загинула на місці події: медикам не вдалося врятувати її життя.

Дві десятикласниці фотографувались на даху недобудованого корпусу гуртожитку навчального закладу, коли одна з них не втрималась і впала.

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Слідчі кваліфікують подію як нещасний випадок та проводять досудове розслідування.

  • Нещасний випадок у Рівному – дівчинка випала з вікна
  • Нещасний випадок у Рівному – дівчинка випала з вікна
  • Нещасний випадок у Рівному – дівчинка випала з вікна
  • Нещасний випадок у Рівному – дівчинка випала з вікна
Смертельна фотосесія: у Рівному десятикласниця впала з даху гуртожитку / 2 фотографии

Відомо, що загибла проживала з матір’ю. Сім’я на обліку в поліції не перебувала.

У Чернівцях із вікна випав 10-річний хлопчик

13 грудня в Чернівцях 10-річний хлопчик випав із вікна 5-поверхівки на вулиці Кармелюка.

Дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні з численними травмами.

Наразі встановлюють, чому дитина випала з вікна та де в той час перебували батьки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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