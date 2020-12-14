Нещасний випадок у Рівному – дівчинка випала з вікна

У Рівному 15-річна дівчина впала з даху 7-поверхової будівлі. Від отриманих травм школярка загинула на місці події: медикам не вдалося врятувати її життя.
Дві десятикласниці фотографувались на даху недобудованого корпусу гуртожитку навчального закладу, коли одна з них не втрималась і впала.
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Слідчі кваліфікують подію як нещасний випадок та проводять досудове розслідування.
Відомо, що загибла проживала з матір’ю. Сім’я на обліку в поліції не перебувала.
У Чернівцях із вікна випав 10-річний хлопчик
13 грудня в Чернівцях 10-річний хлопчик випав із вікна 5-поверхівки на вулиці Кармелюка.
Дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні з численними травмами.
Наразі встановлюють, чому дитина випала з вікна та де в той час перебували батьки.