Пожар в Харькове – есть погибшие

В Харькове ночью горел 9-этажный жилой дом на ул. Академика Вальтера, 7. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, их личности устанавливаются.
12 жителей спасатели эвакуировали из задымленных зон дома.
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Пожар в квартире на седьмом этаже, где горели домашние вещи, тушили 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.
В 06.30 пожар локализовали, в 06.57 ликвидировали полностью.
Причину возникновения пожара устанавливают.
Пожар в полтавском ТРЦ
9 декабря в Полтаве горело двухэтажное здание торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр).
В ГСЧС установили, что пожар возник на летней площадке кафе.
Спасатели нашли тело погибшего в здании. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.