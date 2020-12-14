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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Харькове горела 9-этажка: спасатели нашли тела двух людей

В Харькове ночью горел 9-этажный жилой дом на ул. Академика Вальтера, 7. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, их личности устанавливаются.

12 жителей спасатели эвакуировали из задымленных зон дома.

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Пожар в квартире на седьмом этаже, где горели домашние вещи, тушили 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.

В 06.30 пожар локализовали, в 06.57 ликвидировали полностью.

Причину возникновения пожара устанавливают.

  • Пожар в Харькове – есть погибшие
  • Пожар в Харькове – есть погибшие
  • Пожар в Харькове – есть погибшие
  • Пожар в Харькове – есть погибшие
В Харькове горела 9-этажка: спасатели нашли тела двух людей / 2 фотографии

Пожар в полтавском ТРЦ

9 декабря в Полтаве горело двухэтажное здание торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр).

В ГСЧС установили, что пожар возник на летней площадке кафе.

Спасатели нашли тело погибшего в здании. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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