Пожежа в Харкові – є загиблі

У Харкові вночі горів 9-поверховий житловий будинок на вул. Академіка Вальтера, 7. Унаслідок надзвичайної події загинуло двоє людей, їхні особи встановлюють.

12 мешканців рятувальники евакуювали із задимлених зон будинку.

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Загалом пожежу в квартирі на сьомому поверсі, де горіли домашні речі, гасили 35 представників особового складу ДСНС та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки.

О 06.30 пожежу локалізували, о 06.57 ліквідували повністю.

Причину виникнення пожежі встановлюють.







У Харкові горіла 9-поверхівка: рятувальники знайшли тіла двох людей / 2 фотографии

Пожежа в полтавському ТРЦ

9 грудня в Полтаві горіла двоповерхова будівля торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр).

У ДСНС встановили, що пожежа виникла на літньому майданчику кафе.

Рятувальники знайшли тіло загиблого в будівлі. Поліція встановлює особу та обставини загибелі.