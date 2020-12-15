В Каменском несколько человек избили и срезали волосы 17-летнему парню, когда тот был в гостях у знакомого. Все это снимали на видео, а потом выложили в интернет.

Об издевательствах над сыном полицейским сообщила мать.

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Полиция установила, что участниками события являются трое местных жителей от 15 до 20 лет. Кроме них, в гостях вместе с потерпевшим было шестеро свидетелей.

Обидчикам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

Бил и унижал на почве ревности

На Николаевщине бельгиец бил и унижал жену на почве ревности. Женщина забрала ребенка и убежала от обидчика, и уже более трех лет с ним не контактирует.

За пытки жены мужчине грозит лишение свободы от двух до пяти лет.