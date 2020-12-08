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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Бил и унижал из-за ревности: на Николаевщине иностранец пытал жену

В Николаевской области правоохранители расследуют факт пыток  местной жительницы гражданином Бельгии, с которой он состоял в браке. Мужчина физически и морально издевался над женщиной.

— Мужчина заставлял жену выполнять его требования против ее воли, применял физическое и психологическое насилие. Из-за ревности обидчик бил и унижал женщину, — рассказали в ГУ НП в Николаевской области.

Женщина не смогла терпеть такие издевательства, поэтому забрала ребенка и убежала от своего обидчика, и уже более трех лет не контактирует с ним.

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Однако правоохранителям удалось собрать достаточное количество доказательств, чтобы предъявить обвинение мужчине.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 127 УК (Пытки) Украина — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В Киеве иностранец обманывал женщин на сайтах знакомств

Сотрудники киберполиции Киева разоблачили мужчину, который обманывал женщин на сайтах знакомств. Гражданин иностранного государства с помощью преступной схемы получил 1,3 млн грн.

Он знакомился с женщинами, получал их доверие, а затем выманивал деньги и ювелирные изделия. Известно о минимум пяти пользовательниц сайтов, которые стали жертвами мошенника.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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