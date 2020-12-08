В Николаевской области правоохранители расследуют факт пыток местной жительницы гражданином Бельгии, с которой он состоял в браке. Мужчина физически и морально издевался над женщиной.

— Мужчина заставлял жену выполнять его требования против ее воли, применял физическое и психологическое насилие. Из-за ревности обидчик бил и унижал женщину, — рассказали в ГУ НП в Николаевской области.

Женщина не смогла терпеть такие издевательства, поэтому забрала ребенка и убежала от своего обидчика, и уже более трех лет не контактирует с ним.

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Однако правоохранителям удалось собрать достаточное количество доказательств, чтобы предъявить обвинение мужчине.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 127 УК (Пытки) Украина — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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