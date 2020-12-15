У Кам’янському кілька осіб побили й зрізали волосся 17-річному хлопцю, коли той був у гостях в знайомого. Усе це знімали на відео, а потім виклали в інтернет.

Про знущання над сином поліцейським повідомила мати.

Читайте: Зґвалтування та катування в Кагарлику: справа щодо п’яти поліцейських вже в суді

Поліція встановила, що учасниками події є троє місцевих жителів від 15 до 20 років. Крім них, у гостях разом із потерпілим було шестеро свідків.

Кривдникам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування.

Бив та принижував через ревнощі

На Миколаївщині бельгієць бив та принижував дружину через ревнощі. Жінка забрала дитину й втекла від кривдника, і вже понад три роки з ним не контактує.

Через катування дружини чоловікові загрожує позбавлення волі від двох до п’яти років.