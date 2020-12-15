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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета

В Виннице в суд передали дело трех чиновников горсовета, обвиняемых в хищении денег, предназначенных для закупки соли на посыпку дорог во время гололеда.

По материалам следствия, в конце 2019 года фигуранты осуществили закупку соли для посыпки винницких дорог во время гололеда по завышенной цене.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 млн грн.

  • Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета
  • Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета
  • Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета
  • Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета
  • Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета
  • Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета
Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета / 3 фотографии

— Должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах, — сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.

Во время проведения санкционированных обысков у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме около $30 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Чиновникам грозит заключение сроком до шести лет. Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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