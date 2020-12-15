В Виннице в суд передали дело трех чиновников горсовета, обвиняемых в хищении денег, предназначенных для закупки соли на посыпку дорог во время гололеда.

По материалам следствия, в конце 2019 года фигуранты осуществили закупку соли для посыпки винницких дорог во время гололеда по завышенной цене.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 млн грн.











Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета / 3 фотографии

— Должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах, — сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.

Во время проведения санкционированных обысков у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме около $30 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Чиновникам грозит заключение сроком до шести лет. Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.