Украли 5,5 млн на закупках соли для дорог: в Виннице будут судить чиновников горсовета

В Виннице в суд передали дело трех чиновников горсовета, обвиняемых в хищении денег, предназначенных для закупки соли на посыпку дорог во время гололеда.
По материалам следствия, в конце 2019 года фигуранты осуществили закупку соли для посыпки винницких дорог во время гололеда по завышенной цене.
Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 млн грн.
— Должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах, — сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко.
Во время проведения санкционированных обысков у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме около $30 тыс.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Чиновникам грозит заключение сроком до шести лет. Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.