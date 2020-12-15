У Вінниці до суду передали справу трьох чиновників міськради, яких звинувачують у розкраданні грошей, призначених для закупівлі солі на посипку доріг під час ожеледиці.

За матеріалами слідства, наприкінці 2019 року фігуранти здійснили закупівлю солі для посипання вінницьких доріг під час ожеледиці за завищеною ціною.

Сума завданих державі збитків сягає понад 5,5 млн грн.











Вкрали 5,5 млн грн на закупівлях солі для доріг: у Вінниці судитимуть чиновників міськради / 3 фотографии

– Службові особи Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з представником одного з місцевих товариств та, створивши антиконкурентні умови для інших учасників торгів, уклали з зазначеною фірмою договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах, – повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко.

Під час проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучені грошові кошти в сумі близько $30 тис.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України. Чиновникам загрожує ув’язнення терміном до шести років. Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади терміном до трьох років.