В Одессе объявили о подозрении воспитательнице детского сада. Она не предоставила первую медицинскую помощь и не вызвала врача, когда 4-летняя девочка получила тяжелую травму головы во время прогулки.

Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В начале октября во время утренней прогулки воспитатель оставила без присмотра 4-летнюю Диану, в результате чего она, играя на металлической конструкции детской площадки, упала на землю и сломала череп.

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Подозреваемая не сказала сразу о событии родителям пострадавшей, а передала ребенка отцу в конце дня, и только тогда сообщила об обстоятельствах случившегося.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 137 УК Украины.

Детали чрезвычайного происшествия

9 октября в Одессе 4-летний ребенок получил тяжелую травму головы в детском саду №26. Воспитательница не обратила на это внимания, хотя девочку дважды тошнило, что уже было доказательством серьезного травмирования.

В полицию обратились шокированные родители девочки. Они хотят, чтобы ответственность за халатность в отношении их дочери понесла не только воспитательница, но и медсестра, и даже директор детсада.

Источник: Одесская областная прокуратура