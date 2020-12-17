В Одесі оголосили про підозру виховательці дитячого садка. Вона не надала першої медичної допомоги та не викликала лікаря, коли 4-річна дівчинка отримала важку травму голови під час прогулянки.

Жінку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків з охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

На початку жовтня під час ранкової прогулянки вихователь залишила без нагляду 4-річну Діану, в результаті чого вона, граючись на металевій конструкції дитячого майданчика, впала на землю та зламала череп.

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Підозрювана не сказала одразу про подію батькам постраждалої, а передала дитину батькові в кінці дня, і лише тоді повідомила про обставини того, що сталося.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 137 КК України.

Деталі надзвичайної події

9 жовтня в Одесі 4-річна дитина отримала важку травму голови в дитсадку №26. Вихователька не звернула на це уваги, хоча дівчинку двічі нудило, що вже було доказом серйозного травмування.

До поліції звернулися шоковані батьки дівчинки. Вони хочуть, аби відповідальність за халатність стосовно їхньої доньки понесла не тільки вихователька, а й медсестра, і навіть директорка дитсадка.

Джерело: Одеська обласна прокуратура