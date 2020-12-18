На Львовщине осудили 40-летнего отца за изнасилование собственной малолетнего ребенка.
Следствием было установлено, что мужчина в июне 2018 в собственном доме, воспользовавшись беспомощным состоянием 5-летней дочери, удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.
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Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы по ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины.
Изнасилование малолетних
В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он скрывался в поселке Великий Бурлук, где утром 23 ноября его задержали.
Девушка рассказала, с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября находилась в квартире соседа, который силой затащил ее туда, а потом связал и изнасиловал.
Источник: Львовская областная прокуратура