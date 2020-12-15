В Одессе 27-летнего мужчину подозревают в изнасиловании своей родственницы.

19-летняя девушка пришла к подозреваемому в торговый павильон, чтобы приобрести компьютерную технику. Он подобрал ей необходим ноутбук и угостил кофе, а потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения.

Девушка отказалась, в ответ парень сломал ей нос и силой удовлетворил свои сексуальные потребности. Злоумышленник не хотел оказаться за решеткой, потому бежал из области.

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Правоохранители задержали мужчину и сообщили о подозрении по ч.1 ст.152 и ч.1 ст.125 УК — изнасилование и умышленные телесные повреждения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Изнасиловал 50-летнюю бабушку

В Харьковской области открыли дело за изнасилование 50-летней женщины.

Женщина шла на работу, когда 22-летний мужчина напал на нее, затащил на пустырь и изнасиловал. Мужчину задержали местные жители, которые услышали крики женщины.