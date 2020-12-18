Во Львовской области на трассе Киев-Чоп десять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.

По данным полиции, авария произошла в 22.45 в четверг, 17 декабря, вблизи села Конюхов Стрыйского района.

Водитель микроавтобуса Volkswagen, 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 47-летний житель Закарпатья.

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В результате столкновения пострадали оба водителя, пассажир легкового автомобиля и семь пассажиров микроавтобуса, среди них — двое детей двух и четырех лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По указанному факту возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Масштабное ДТП под Одессой

Вечером 13 декабря в Болградском районе Одесской области столкнулись легковушка Daewoo Lanos и микроавтобус Renault.

В результате удара Daewoo вылетел в кювет. Всех, кто был в салоне — мужа с женой и троих детей, которым от четырех и восьми лет, — госпитализировали с различными травмами. В ДТП пострадали также водитель Renault и один из его пассажиров.