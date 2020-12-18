У Львівській області на трасі Київ-Чоп десять осіб постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

За даними поліції, аварія сталася 22.45 у четвер, 17 грудня, поблизу села Конюхів Стрийського району.

Водій мікроавтобуса Volkswagen, 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf , яким керував 47-річний житель Закарпаття.

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Унаслідок зіткнення постраждали обидва водії, пасажир легкового автомобіля і сім пасажирів мікроавтобуса, серед них – двоє дітей двох та чотирьох років. Усіх постраждалих доправлено в лікарню.

За зазначеним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Масштабна ДТП під Одесою

Увечері 13 грудня у Болградському районі Одеської області зіткнулися легковик Daewoo Lanos і мікроавтобус Renault.

Внаслідок удару Daewoo вилетів у кювет. Всіх, хто був у салоні – чоловіка з дружиною і трьох дітей, яким від чотирьох і восьми років, – госпіталізували з різними травмами. У ДТП постраждали також водій Renault і один із його пасажирів.