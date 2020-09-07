7 сентября шесть украинских граждан — членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа, вернулись домой.

Моряков удалось освободить благодаря дипломатам МИД Украины, больше месяца проводивших сложные переговоры с пиратами.

Граждане каких еще государств были на этом судне, точно неизвестно, но первоначально сообщали, что среди моряков были также россияне.

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Захват судна Curacao Trader

17 июля 2020 года пираты захватили судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. На тот момент на его борту находилось 13 членов экипажа, среди них — шесть украинских граждан.

20 августа моряков освободили из плена, а 24 августа военные передали украинцев представителям посольства в Федеративной Республике Нигерия.