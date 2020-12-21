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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У центрі Хмельницького 65-річна жінка “замінувала” магазин одягу

У Хмельницькому вранці 21 грудня надійшло повідомлення про мінування магазину верхнього одягу.

Інцидент стався на вулиці Кам’янецькій. До правоохоронців о 5 ранку звернулася продавець, якій з погрозами зателефонувала невідома жінка.

Пошуки тривали декілька годин. З’ясувалося, що магазин “замінувала” 65-річна хмельничанка. Мотиви погроз вона не пояснила.

У центрі Хмельницького 65-річна жінка “замінувала” магазин одягу

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Жінку було затримано. Справа розслідуватиметься за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про мінування) КК України.

Горе-жартівниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Мінування будинку для літніх у Каховці

Влітку ва Херсонщині 40-річний чоловік “замінував” будинок для літніх людей у Каховці.

Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку. Правоохоронці за 15 хвилин змогли встановити особу псевдомінера, який під час затримання перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що після сварки з дружиною йому стало дуже сумно, і так він хотів розважитися.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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