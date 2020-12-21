У центрі Хмельницького 65-річна жінка “замінувала” магазин одягу

У Хмельницькому вранці 21 грудня надійшло повідомлення про мінування магазину верхнього одягу.
Інцидент стався на вулиці Кам’янецькій. До правоохоронців о 5 ранку звернулася продавець, якій з погрозами зателефонувала невідома жінка.
Пошуки тривали декілька годин. З’ясувалося, що магазин “замінувала” 65-річна хмельничанка. Мотиви погроз вона не пояснила.
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Жінку було затримано. Справа розслідуватиметься за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про мінування) КК України.
Горе-жартівниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років.
Мінування будинку для літніх у Каховці
Влітку ва Херсонщині 40-річний чоловік “замінував” будинок для літніх людей у Каховці.
Він сам зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку. Правоохоронці за 15 хвилин змогли встановити особу псевдомінера, який під час затримання перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Свій вчинок чоловік пояснив тим, що після сварки з дружиною йому стало дуже сумно, і так він хотів розважитися.