С улыбкой на лице: в Хмельницкой области мужчина забил до смерти беременную жену

В одном из сел Хмельницкой области 35-летний мужчина кочергой до смерти забил свою 27-летнюю беременную жену из-за ревности.

Александр во время ужина поссорился с женой. Мужчина схватил кочергу и избил Жанну. Когда женщина затихла, положил ее в постель и лег рядом. Утром он проснулся возле мертвого тела.

Правоохранителей Александр вызвал самостоятельно, а когда те приехали, то он с улыбкой рассказывал о том, что натворил.

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По словам соседей, мужчина выпивал почти каждый день, а также от рюмки не отказывалась и Жанна.

— Вечером они вместе распивали алкогольные напитки, во время застолья между ними возник конфликт. В результате этого мужчина избил свою 27-летнюю сожительницу кочергой, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Хмельницкой области Инна Глега.

Врачи установили, что на теле женщины были телесные повреждения. В частности, многочисленные переломы, повреждения легких и сердца.

За убийство Александру грозит до 10 лет заключения.

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