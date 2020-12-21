З посмішкою на обличчі: на Хмельниччині чоловік забив до смерті вагітну дружину

В одному з сіл на Хмельниччині 35-річний чоловік кочергою до смерті забив свою 27-річну вагітну дружину через ревнощі.

Олександр під час вечері посварився з дружиною. Чоловік схопив кочергу і побив нею Жанну. Коли жінка затихла, вклав її у ліжко і ліг поруч. На ранок він прокинувся біля мертвого тіла.

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Правоохоронців Олександр викликав самостійно, а коли ті приїхали, то він з посмішкою розповідав про те, що накоїв.

За словами сусідів, чоловік пиячив майже щодня, також від чарки не відмовлялася і Жанна.

– Ввечері вони разом розпивали алкогольні напої, під час застілля між ними виник конфлікт. В результаті конфлікту чоловік побив свою 27-річну співмешканку кочергою, – розповіла прес-секретар ГУ НП у Хмельницькій області Інна Глега.

Лікарі встановили, що на тілі жінки були тілесні ушкодження. Зокрема, чисельні переломи, пошкодження легень та серця.

За вбивство Олександру загрожує до 10 років ув’язнення.

На Вінниччині чоловік забив до смерті кохану

У селі Велика Бушинка у Вінницькій області п’яний чоловік забив до смерті свою кохану.

Причиною такої агресії з боку чоловіка могли стати ревнощі.

37-річному Сергію загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення.