Слетел с дороги и врезался в дерево: на Закарпатье в результате пьяного ДТП погиб человек

В Береговском районе на Закарпатье произошло смертельное ДТП.
Водитель Rеnault Sаndеrо въехал в заднюю часть автомобиля ВАЗ-2106, который остановился впереди для выполнения маневра поворота налево.
Выяснилось, что водитель Rеnault был пьян: в его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.
В момент удара автомобиль слетел с дороги на обочину, где он столкнулся с деревом и перевернулся.
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50-летний пассажир Rеnault от полученных травм погиб на месте. В то же время водитель автомобиля ВАЗ телесных повреждений не получил.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Пьяного водителя, по вине которого произошла авария, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Дело расследует следственное управление полиции области.
Смертельное ДТП с участием маршрутки в Киеве
В Киеве в начале октября маршрутка сбила трех человек, в результате чего одна женщина погибла, еще двух госпитализировали в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Свободы.
По словам очевидцев, водитель не остановился на светофоре, когда горел красный свет. Согласно другой версии, у маршрутки отказали тормоза.