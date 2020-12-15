В Береговском районе на Закарпатье произошло смертельное ДТП.

Водитель Rеnault Sаndеrо въехал в заднюю часть автомобиля ВАЗ-2106, который остановился впереди для выполнения маневра поворота налево.

Выяснилось, что водитель Rеnault был пьян: в его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

В момент удара автомобиль слетел с дороги на обочину, где он столкнулся с деревом и перевернулся.

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50-летний пассажир Rеnault от полученных травм погиб на месте. В то же время водитель автомобиля ВАЗ телесных повреждений не получил.











Слетел с дороги и врезался в дерево: на Закарпатье в результате пьяного ДТП погиб человек / 3 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Пьяного водителя, по вине которого произошла авария, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Дело расследует следственное управление полиции области.

Смертельное ДТП с участием маршрутки в Киеве

В Киеве в начале октября маршрутка сбила трех человек, в результате чего одна женщина погибла, еще двух госпитализировали в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Свободы.

По словам очевидцев, водитель не остановился на светофоре, когда горел красный свет. Согласно другой версии, у маршрутки отказали тормоза.