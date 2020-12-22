У справі карколомної ДТП у Жовкві Львівської області з’явилися нові подробиці.

Місцева молодь вирішила покататися сільською дорогою напідпитку, однак це мало не завершилося страшною загибеллю.

За кермом був 19-річний водій, разом із ним – старший 28-річний товариш та неповнолітня подружка.

Однак компанії “не пощастило”, бо їхню дивну поведінку на дорозі помітили патрульні, які кинулися наздоганяти порушників.















Закривавлені тіла затисло в авто: на Львівщині після ДТП п’яну компанію діставали з води / 4 фотографии

Коли швидкість перетнула 100 км/год, автівка, пропустивши поворот, злетіла з дороги та опинилася у ставку.

Коли правоохоронці наздогнали втікачів, їхній автомобіль уже наполовину затонув, а в кущах відчайдушно кричала закривавлена дівчина, яка вилетіла у бокове вікно.

– Дуже кричала і була вся в крові. Крім ока, у неї ще була розбита голова, бо все обличчя, все волосся воно було в крові, – згадує інспектор Жовківського відділу поліції Андрій Босий.











Закривавлені тіла затисло в авто: на Львівщині після ДТП п’яну компанію діставали з води / 3 фотографии

Поліцейський кинувся в річку, голіруч розбив лобове скло та почав витягати хлопців із пастки.

За його словами, 19-річний водій на той час не подавав жодних ознак життя, однак після надання невідкладної допомоги почав дихати.

Дивом усі пасажири не дістали серйозних травм і поранень, вони перебувають вдома.

Ніхто з компанії не погодився на розмову з журналістами Надзвичайних новин, однак правоохоронці запевнили, що водій обов’язково сплатить штраф за кермування напідпитку.

П’яне ДТП на Закарпатті

15 грудня у Берегівському районі на Закарпатті сталося ДТП, внаслідок якої загинула людина.

Водій Rеnault Sаndеrо на швидкості влетів у ВАЗ-2106, що зупинився для повороту ліворуч.

Автомобіль злетів з дороги на узбіччя, де він зіткнувся з деревом і перекинувся.

50-річний пасажир Rеnault від отриманих травм загинув на місці. Натомість водій автомобіля ВАЗ тілесних ушкоджень не отримав.