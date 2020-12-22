Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена

Полиция задержала злоумышленника, совершившего тройное убийство в Славянске Донецкой области.
Циничным убийцей трех человек оказался ранее судимый 26-летний парень.
— Этот молодой человек в костюме Супермена задержан по подозрению в совершении тройного убийства три дня назад в Славянске: 56-летнего мужчины и двух женщин — 1966 и 1940 годов рождения, — сообщил начальник управления связи МВД Артем Шевченко.
Отмечается, что все трое убитых были семьей: муж, жена и теща с инвалидностью, которая даже не могла самостоятельно передвигаться.
— Сейчас будет решаться вопрос об избрании “душегуб-cупермену” пресечения — содержание под стражей, — добавляют правоохранители.
Тройное убийство в Славянске
О том, что в Славянске произошло тройное убийство, стало известно 19 декабря.
Первым обнаружили тело 56-летнего местного жителя: его за гаражами нашли работники коммунальной службы.
В тот же день в квартире полиция обнаружила тела еще двух женщин — 54-летней жены на 79-летней тещи погибшего мужчины. Правоохранители констатировали, что все трое погибли в результате насильственных действий.
Удалось установить, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого.
По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.
Поскольку семье было известно, с кем должен был встретиться потерпевший, парень ворвался в его дом и “убрал свидетелей”.
Источники: Artem Shevchenko, Полиция Донетчины