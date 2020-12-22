Полиция задержала злоумышленника, совершившего тройное убийство в Славянске Донецкой области.

Циничным убийцей трех человек оказался ранее судимый 26-летний парень.

— Этот молодой человек в костюме Супермена задержан по подозрению в совершении тройного убийства три дня назад в Славянске: 56-летнего мужчины и двух женщин — 1966 и 1940 годов рождения, — сообщил начальник управления связи МВД Артем Шевченко.

Отмечается, что все трое убитых были семьей: муж, жена и теща с инвалидностью, которая даже не могла самостоятельно передвигаться.

— Сейчас будет решаться вопрос об избрании “душегуб-cупермену” пресечения — содержание под стражей, — добавляют правоохранители.











Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена / 3 фотографии

Тройное убийство в Славянске

О том, что в Славянске произошло тройное убийство, стало известно 19 декабря.

Первым обнаружили тело 56-летнего местного жителя: его за гаражами нашли работники коммунальной службы.

В тот же день в квартире полиция обнаружила тела еще двух женщин — 54-летней жены на 79-летней тещи погибшего мужчины. Правоохранители констатировали, что все трое погибли в результате насильственных действий.

Удалось установить, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого.

По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.

Поскольку семье было известно, с кем должен был встретиться потерпевший, парень ворвался в его дом и “убрал свидетелей”.

Источники: Artem Shevchenko, Полиция Донетчины