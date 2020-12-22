У Рівному вбили місцевого підприємця Едуарда Патіса. Під час масової бійки біля торгового центру, який йому належить, у нього вистрілили.
Що стало причиною конфлікту, досі не знають ні рідні вбитого, ні поліція.
– На місці події було виявлено помпову рушницю – це мисливська зброя. Всі сліди вказують на групову бійку та умисне вбивство, – розповідає Олександр Панасюк – заступник керівника поліції Рівненщини.
Смертельний постріл, кажуть у поліції, був зроблений із рушниці самого підприємця. Виявилося, що трагедія має передісторію, яка також пов’язана з пострілами.
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