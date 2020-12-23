В Киеве около полуночи, патрулируя в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, полицейские с применением оружия задержали водителя, который не отреагировал на просьбу остановиться и совершил несколько ДТП.

Патрульные осуществляли оформление административных материалов, согласно ст. 130 (Управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.

В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, стремительно уехал.

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— Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, набрал скорость и продолжил движение, — сообщили в полиции.

Во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществил проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал дальше игнорировать требования об остановке патрульных, которые двигались за ним.

На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило — он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

После этого полицейские были вынуждены применить табельное оружие для остановки транспортного средства и произвели несколько выстрелов. Только после этого водитель остановился.

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У беглеца обнаружили ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль.

Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу и прооперирован. С его головы врачи вытащили резиновую пулю от травматического пистолета. Также при осмотре его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Источник: Патрульная полиция Киева