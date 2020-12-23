У Києві близько опівночі, патрулюючи в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, поліцейські із застосування зброї затримали водія, який не відреагував на прохання зупинитись та вчинив декілька ДТП.

Патрульні здійснювали оформлення адміністративних матеріалів, згідно зі ст. 130 (Керування з ознаками сп’яніння) КУпАП на водія та зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення.

У цей час повз проїжджав автомобіль Hyundai, інспектор подав йому вимогу про зупинку за допомогою жезла, однак водій її проігнорував, та, додавши швидкості, почав тікати.

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– Інспектори відреагували на правопорушення та, увімкнувши сині та червоні проблискові маячки, подали сигнал про зупинку. Але водій транспортного засобу не відреагував на законні вимоги патрульних, набрав швидкості й продовжив рух, – повідомили у поліції.

Під час руху керманич неодноразово порушував ПДР, а саме: здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та продовжував надалі ігнорувати законні вимоги про зупинку патрульних, що рухалися за ним.

На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило – він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службовий автомобіль Toyota Prius.

Після цього поліцейські були вимушені застосувати табельну зброю для зупинки транспортного засобу та здійснили декілька пострілів. Лише після цього водій зупинився.

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У втікача виявили поранення, також у салоні авто, попередньо, був пристрій для відстрілу гумових куль.

Водій Hyundai був госпіталізований до лікарні та прооперований. Із його голови лікарі дістали гумову кулю від травматичного пістолета. Також під час огляду його речей виявлений пакетик із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Джерело: Патрульна поліція Києва