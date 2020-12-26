В Германии в городе Берлин произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Выстрелы были слышны в районе Кройцберг недалеко от офиса Социал-демократической партии Германии.
По информации СМИ, трое пострадавших получили серьезные ранения, их госпитализировали. Четвертого пострадавшего достали из соседнего канала Ландвер.
В полиции сообщили, что он самостоятельно прыгнул в воду, из-за чего травмировал ногу.
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Причина стрельбы пока неизвестна, продолжаются поиски возможных участников. Полиция даже задействовала вертолет.
Kreuzberg: Mehrere Schwerverletzte nach Schüssen gegenüber des Willy-Brandt-Hauses. https://t.co/33x5JhVVsD @bzberlin @BILD @MKrekel_BILDde @chefreporterNRW @J_Schilde @BZcat030 @Reporter_Flash @PRossberg @TomSchreiberMdA @GdPHauptstadt @Djeron7 @4_strauchi @DPolGBerlin pic.twitter.com/VpT5670cUU
— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) December 26, 2020
Стрельба в России
В России в городе Нальчик учитель школы устроил стрельбу из травматического пистолета. Он отстреливался от школьника и его друзей.
Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и решил поговорить с учителем, но на разговор взял двух товарищей 26 и 36 лет. Между мужчинами началась драка, после которой учитель достал пистолет и начал стрелять в воздух.
Источник: Berliner Morgenpost