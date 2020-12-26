У Німеччині у місті Берлін сталася стрілянина, в результаті якої постраждали четверо людей. Постріли було чути у районі Кройцберг неподалік офісу Соціал-демократичної партії Німеччини.

За інформацією ЗМІ, троє постраждалих отримали серйозні поранення, їх госпіталізували. Четвертого постраждалого дістали з сусіднього каналу Ландвер.

У поліції повідомили, що він самостійно стрибнув у воду, через що травмував ногу.

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Причина стрілянини поки невідома, тривають пошуки можливих учасників. Поліція навіть задіяла вертоліт.

Стрілянина в Росії

У Росії у місті Нальчик вчитель школи влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Він відстрілювався від школяра та його друзів.

Учень восьмого класу був незадоволений своїми оцінками і вирішив поговорити з вчителем, але на розмову взяв двох товаришів 26 та 36 років. Між чоловіками почалася бійка, після якої вчитель дістав пістолет і почав стріляти у повітря.

Джерело: Berliner Morgenpost