У Німеччині у місті Берлін сталася стрілянина, в результаті якої постраждали четверо людей. Постріли було чути у районі Кройцберг неподалік офісу Соціал-демократичної партії Німеччини.
За інформацією ЗМІ, троє постраждалих отримали серйозні поранення, їх госпіталізували. Четвертого постраждалого дістали з сусіднього каналу Ландвер.
У поліції повідомили, що він самостійно стрибнув у воду, через що травмував ногу.
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Причина стрілянини поки невідома, тривають пошуки можливих учасників. Поліція навіть задіяла вертоліт.
Kreuzberg: Mehrere Schwerverletzte nach Schüssen gegenüber des Willy-Brandt-Hauses. https://t.co/33x5JhVVsD @bzberlin @BILD @MKrekel_BILDde @chefreporterNRW @J_Schilde @BZcat030 @Reporter_Flash @PRossberg @TomSchreiberMdA @GdPHauptstadt @Djeron7 @4_strauchi @DPolGBerlin pic.twitter.com/VpT5670cUU
— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) December 26, 2020
Стрілянина в Росії
У Росії у місті Нальчик вчитель школи влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Він відстрілювався від школяра та його друзів.
Учень восьмого класу був незадоволений своїми оцінками і вирішив поговорити з вчителем, але на розмову взяв двох товаришів 26 та 36 років. Між чоловіками почалася бійка, після якої вчитель дістав пістолет і почав стріляти у повітря.
Джерело: Berliner Morgenpost