По Великобритании ударил шторм Белла. Местные жители страдают от последствий сильного ветра и осадков.

В стране фиксируются сильные порывы ветра, местами более 150 км/час, а также проливные дожди.

В части городов Великобритании затопило улицы, дома и придомовые участки. Непогода повалила деревья, из-за чего возникли проблемы с электроснабжением.

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Повлиял шторм и на работу общественного транспорта. В стране затопило железные дороги, из-за чего происходили задержки поездов.

Есть информация о том, что шторм затронул также север Франции, Нидерланды, Бельгию.

Шторм в Европе

Из-за шторма, который ударил в конце ноября этого года по Финляндии, паром сел на мель.

На борту находились более 400 людей.

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Источник: BBC

Фото: Alan Schneiderman