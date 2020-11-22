Паром с сотнями людей сел на мель в Финляндии из-за шторма

Пассажирский паром Viking Grace, на котором находились более 400 людей, сел на мель у берегов Финлянди
Корабль прибило к берегу из-за сильного ветра в районе порта Мариехамн на Аландских островах.
Водолазы из береговой охраны Финляндии осмотрели корпус выброшенного на мель корабля и заявили, что в нем нет пробоин.
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Пассажири остались на борту на ночь, а рано утром в воскресенье их эвакуировали, отбуксировав паром.
Tidigt söndagmorgon har räddningsbolagets bogserare dragit Viking Grace loss från grundet som det låg mot. Med bogserarnas hjälp anlände Viking Grace kajplatsen i Mariehamn klo 3.40. Passagerarna evakueras enligt planen under söndagmorgon.#meriraja #VikingGrace pic.twitter.com/kkDQdctTsH
— Merivartiosto — LSMV (@meriraja) November 22, 2020
В Одессе подняли танкер Delfi
10 сентября в Одессе подняли танкер Delfi после того, как судно село на мель в Черном море в ноябре 2019 года.
Перед этим владелец судна предпринял три неудачных попытки поднять танкер.
Власти города закрывали пляж из-за утечки в море нефтепродуктов из танкера.
Фото: скриншот