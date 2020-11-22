Паром с сотнями людей сел на мель в Финляндии из-за шторма

Пассажирский паром Viking Grace, на котором находились более 400 людей, сел на мель у берегов Финлянди

Корабль прибило к берегу из-за сильного ветра в районе порта Мариехамн на Аландских островах.

Водолазы из береговой охраны Финляндии осмотрели корпус выброшенного на мель корабля и заявили, что в нем нет пробоин.

Читайте: Военный корабль РФ получил пробоину после столкновения со шведским судном

Пассажири остались на борту на ночь, а рано утром в воскресенье их эвакуировали, отбуксировав паром.

Tidigt söndagmorgon har räddningsbolagets bogserare dragit Viking Grace loss från grundet som det låg mot. Med bogserarnas hjälp anlände Viking Grace kajplatsen i Mariehamn klo 3.40. Passagerarna evakueras enligt planen under söndagmorgon.#meriraja #VikingGrace pic.twitter.com/kkDQdctTsH — Merivartiosto — LSMV (@meriraja) November 22, 2020

В Одессе подняли танкер Delfi

10 сентября в Одессе подняли танкер Delfi после того, как судно село на мель в Черном море в ноябре 2019 года.

Перед этим владелец судна предпринял три неудачных попытки поднять танкер.

Власти города закрывали пляж из-за утечки в море нефтепродуктов из танкера.

Фото: скриншот