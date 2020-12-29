Экс-заместитель председателя правления крупной государственной компании организовал незаконную схему растраты госсредств через фиктивные фирмы.

Ему объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотреления служебным положением в особо крупных размерах.

Следователи Офиса генпрокурора установили, что при содействии бывшего чиновника на счета фиктивных предприятий незаконно перечислено 78 млн грн государственных средств за якобы закупленное имущество — агропромышленное оборудование и технику.

Затем это имущество якобы передали подконтрольным фирмам на условиях финансового лизинга для аграрных производителей.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также привлечения к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к растрате.

Миллион в холодильнике

В сентябре правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему Укрзализныци во время контейнерных перевозок.

Фигуранты искусственно создали для одного из филиалов Укрзализныци невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов, что привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов.

Часть незаконно полученных средств правоохранители случайно нашли в холодильнике рядом с лимонами.