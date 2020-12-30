В Одесской области 22-летний житель города Рени вымогал у местной женщины-предпринимателя деньги.

Мужчина звонил потерпевшей, угрожая ей и членам ее семьи физической расправой. Чтобы показать серьезность своих намерений, он даже повредил кафе и два автомобиля, принадлежавших семье потерпевшей.

Звонки с угрозами продолжались несколько месяцев. В конце концов женщина обратилась в полицию. Мужчину задержали на одной из улиц города, куда он пришел за $5 тыс., которые должна была принести женщина.







Угрожал расправой и повредил имущество: на Одесщине мужчина вымогал деньги у предпринимателя / 2 фотографии

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Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 189 УК Украины — вымогательство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В Луцке чиновник требовал от предпринимателя и его партнера платить ему ежемесячно $2 тыс. за то, что не будет создавать искусственных препятствий для их бизнеса.

В случае отказа он угрожал открыть уголовное производство.