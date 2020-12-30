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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Погрожував розправою і пошкодив майно: на Одещині чоловік вимагав гроші у підприємця

В Одеській області 22-річний житель міста Рені вимагав у місцевої жінки-підприємця гроші.

Чоловік телефонував потерпілій, погрожуючи їй та членам її родини фізичною розправою. Щоб показати серйозність своїх намірів, він навіть пошкодив кафе та два автомобіля, які належали сім’ї потерпілої.

Дзвінки з погрозами тривали кілька місяців. Врешті жінка звернулася до поліції. Чоловіка затримали на одній із вулиць міста, куди він прийшов по $5 тис., які мала принести жінка.

  • Погрожував розправою і пошкодив майно: на Одещині чоловік вимагав гроші у підприємця
  • Погрожував розправою і пошкодив майно: на Одещині чоловік вимагав гроші у підприємця
  • Погрожував розправою і пошкодив майно: на Одещині чоловік вимагав гроші у підприємця
  • Погрожував розправою і пошкодив майно: на Одещині чоловік вимагав гроші у підприємця
Погрожував розправою і пошкодив майно: на Одещині чоловік вимагав гроші у підприємця / 2 фотографии

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Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 189 КК України – вимагання, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Луцьку чиновник вимагав від підприємця та його партнера платити йому щомісяця $2 тис. за те, що не створюватиме штучних перешкод для їхнього бізнесу.

У разі відмови він погрожував відкрити кримінальне провадження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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