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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Смертельна ДТП на Львівщині: загинув 20-річний хлопець, двох людей травмовано

На трасі Київ-Чоп неподалік села Угерсько Стрийського району Львівської області 30 грудня близько опівночі зіткнулися дві іномарки – Skoda та Volkswagen.

Внаслідок ДТП водій Skoda – 20-річний львів’янин – загинув на місці.

А його 20-річного пасажира та 39-річного водія Volkswagen госпіталізували  з травмами.

Поліція встановлює обставини аварії. Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Вона передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням прав на строк до трьох років або без такого.

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  • ДТП на Львівщині
  • ДТП на Львівщині
  • ДТП на Львівщині
  • ДТП на Львівщині
Смертельна ДТП на Львівщині: загинув 20-річний хлопець, двох людей травмовано / 2 фотографии

Під Києвом на Житомирській трасі днями сталася смертельна ДТП.

Внаслідок зіткнення автомобілів Honda і Volvo загинули дві людини. За попередніми даними, вони не були пристебнуті ременями безпеки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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