На трасі Київ-Одеса в районі села Віта-Поштова вранці 30 грудня сталася ДТП за участю восьми автомобілів.

За попередніми даними патрульної поліції, двох людей госпіталізовано до лікарні.

Через аварію дві ліві смуги дороги в напрямку Одеси тимчасово заблоковано, тому патрульні займаються регулюванням руху.

Об’їзд здійснюється двома правими смугами.

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На місці ДТП також працюють рятувальники і медики.

Ймовірною причиною автопригоди міг стати густий туман.















У масштабній ДТП під Києвом зіткнулися вісім авто, є постраждалі / 4 фотографии

Три дні тому на Житомирській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП.

Внаслідок зіткнення автомобілів Honda і Volvo загинули дві людини. За попередніми даними, вони не були пристебнуті ременями безпеки.