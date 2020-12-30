На трасі Київ-Одеса в районі села Віта-Поштова вранці 30 грудня сталася ДТП за участю восьми автомобілів.
За попередніми даними патрульної поліції, двох людей госпіталізовано до лікарні.
Через аварію дві ліві смуги дороги в напрямку Одеси тимчасово заблоковано, тому патрульні займаються регулюванням руху.
Об’їзд здійснюється двома правими смугами.
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На місці ДТП також працюють рятувальники і медики.
Ймовірною причиною автопригоди міг стати густий туман.
У масштабній ДТП під Києвом зіткнулися вісім авто, є постраждалі / 4 фотографии
Три дні тому на Житомирській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП.
Внаслідок зіткнення автомобілів Honda і Volvo загинули дві людини. За попередніми даними, вони не були пристебнуті ременями безпеки.