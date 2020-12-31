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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Изъяли 500 тыс. грн: на Львовщине задержали торговца амфетамином

Во Львовской области полиция задержала мужчину, который продавал амфетамин в городе и области.

Злоумышленник был менеджером интернет-магазина по продаже наркотиков. Он получал оптовые партии веществ в почтовых отделениях, а затем продавал их.

Мужчину задержали “на горячем” возле отделения почты, когда он получил новую партию психотропного вещества. Правоохранители конфисковали у торговца три пакета с амфетамином, стоимостью в 500 тыс. грн.

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  • Во Львовской области задержали торговца наркотиками
  • Во Львовской области задержали торговца наркотиками
  • Во Львовской области задержали торговца наркотиками
  • Во Львовской области задержали торговца наркотиками
Изъяли 500 тыс. грн: на Львовщине задержали торговца амфетамином / 2 фотографии

Сейчас злоумышленника задержали и квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 307 УК. За организацию незаконного сбыта психотропных веществ ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе медицинские работники частного заведения незаконно выдавали рецепты на покупку препаратов с наркотическими веществами. К ним обращались лица, которые не пациентами и не проходили терапию в больницах.

Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

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