У Львівській області затримали торговця наркотиками

На Львівщині поліція затримала чоловіка, який продавав амфетамін у місті та області.

Зловмисник був менеджером інтернет-магазину з продажу наркотиків. Він отримував оптові партії речовин у поштових відділеннях, а потім продавав їх.

Чоловіка затримали “на гарячому” біля відділення пошти, коли він отримав нову партію психотропної речовини. Правоохоронці конфіскували у торговця три пакунки з амфетаміном, вартістю у 500 тис. грн.

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Вилучили 500 тис. грн: на Львівщині затримали торговця амфетаміном / 2 фотографии

Нині зловмисника затримали та кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 307 ККУ. За організацію незаконного збуту психотропних речовин йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі медичні працівники приватного закладу незаконно видавали рецепти на купівлю препаратів з наркотичними речовинами. До них зверталися особи, які не були пацієнтами та не проходили терапію в лікарнях.

Фігурантам справи загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція