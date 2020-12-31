У Львівській області затримали торговця наркотиками

На Львівщині поліція затримала чоловіка, який продавав амфетамін у місті та області.
Зловмисник був менеджером інтернет-магазину з продажу наркотиків. Він отримував оптові партії речовин у поштових відділеннях, а потім продавав їх.
Чоловіка затримали “на гарячому” біля відділення пошти, коли він отримав нову партію психотропної речовини. Правоохоронці конфіскували у торговця три пакунки з амфетаміном, вартістю у 500 тис. грн.
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Нині зловмисника затримали та кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 307 ККУ. За організацію незаконного збуту психотропних речовин йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Одесі медичні працівники приватного закладу незаконно видавали рецепти на купівлю препаратів з наркотичними речовинами. До них зверталися особи, які не були пацієнтами та не проходили терапію в лікарнях.
Фігурантам справи загрожує до трьох років позбавлення волі.
Фото: Нацполіція