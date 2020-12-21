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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

На Київщині чоловік увірвався до будинку та стріляв у подружжя

На Київщині чоловік увірвався до будинку односельців та намагався їх вбити.

Зловмисник у камуфляжній формі та з маскою на обличчі зайшов до будинку та відкрив вогонь по власниках помешкання. У цей момент у ліжку лежала дитина, яка не постраждала від пострілів.

Після стрілянини чоловік зник у невідомому напрямку. Лікарі госпіталізували власників оселі, жінка перебуває у тяжкому стані.

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Правоохоронці затримали 43-річного місцевого жителя. Під час обшуку в його оселі знайшли зброю та форму, яка підтверджує його причетність до злочину.

  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • стрілянина на Київщині
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • стрілянина на Київщині
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
  • На Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя
На Київщині чоловік увірвався до будинку та стріляв у подружжя / 5 фотографий

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Чоловіку загрожує від  десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Крім того, 21 грудня у Києві затримали чоловіка, який побив медиків швидкої допомоги.

Він, у стані алкогольного сп’яніння, почав конфліктувати з медиками, які приїхали, аби допомогти чоловікові. Його затримали.

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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