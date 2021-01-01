У Львові затримали чоловіка, який у нетверезому стані під час новорічної ночі стріляв з травматичного пістолета.

Близько 1.30 1 січня на проспекті Шевченка співробітники поліції почули постріли. П’яний чоловік поводився агресивно та тримав у руках пістолет, схожий на Форт-17Р.

В результаті поліція затримала 37-річного чоловіка. У нього вилучили пістолет для відстрілу гумових куль, два магазини, в якому були 16 патронів та шість патронів у стволі пістолета.

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Йшов в центрі Львова з пістолетом у руках і здійснив постріли — патрульні виявили порушника #патрульнаполіція #lvivpolice

Деталі ????https://t.co/sOjJGrrUMF pic.twitter.com/OTIb1eu5si — Lviv.patrol.police (@PressLviv) January 1, 2021

Правоохоронці склали протокол за ст. 174 КУпАП – стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях.

Під час новорічної ночі в Україні сталося чимало надзвичайних подій. Так, на під час пожеж загинули дев’ять громадян, ще семеро отримали травми різного ступеню тяжкості.

Пожежі сталися у Дніпропетровській області, Запорізькій області та Одесі.