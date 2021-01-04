Прикордонники Сумського загону затримали іноземця, який хотів перетнути кордон України, давши хабаря працівнику Держприкордонслужби.

В пункті пропуску Бачівськ на в’їзд в Україну автомобілем марки Renault Trafic прибув громадянин Азербайджану як пасажир.

Читайте: У новорічну ніч понад 30 тис. людей перетнули кордон України

Під час прикордонного контролю іноземець запропонував прикордоннику хабар розміром 10 тис. російських рублів за безперешкодний перетин державного кордону.

– У діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, – повідомляють у Дежприкордонслужбі.

Наразі громадян Азербайджану перебуває у відділені поліції.

Хабарництво

У Донецькій області правоохоронці викрили ректора університету під час отримання хабаря у виглядів автівок загальною вартістю у 2,9 млн грн.

За даними слідства, керівник університету вимагав та отримав хабар від особи, що займається організацією набору на навчання іноземних громадян. За ці гроші він обіцяв підписати накази про зарахування іноземних громадян на навчання до вишу.