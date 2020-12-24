В Донецкой области ректор университета брал взятки автомобилями

В Донецкой области правоохранители разоблачили ректора университета на получении взятки в виде автомобилей общей стоимостью 2,9 млн грн.

По данным следствия, руководитель университета требовал и получил взятку от лица, занимающегося организацией набора на обучение иностранных граждан. За эти деньги он обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз.

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В соответствии со ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Происшествия Киевщины

Четверо жителей Киевской и Житомирской областей, ранее работавших в миграционной службе, создали преступную группу, которая изготовляла и сбывала фальшивые документы.

По заказу они подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы, технические паспорта и даже акты на право собственности на землю.