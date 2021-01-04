Жертва известного фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних, Светлана Коваль рассказала свою историю знакомства с мужчиной.

Ей было 17, когда она попала на фотосессию к нему. Тогда она не могла даже представить, что мечта детства стать моделью превратится в кошмар всей жизни. Фотограф изнасиловал ее, и только сейчас, после разглашения информации о таких же случаях и проведения судебного процесса, она решилась рассказать об этом.

Фактам ICTV удалось пообщаться со Светланой Коваль.

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— Как вы узнали о суде над Ктиторчуком и почему решили наконец-то заговорить?

— Мне подруга прислала ссылку на новость. Я прочитала ее, увидела комментарии людей, которые не могли поверить в то, что это возможно.

И я поняла, что у меня есть, что ответить. Поняла, что не могу молчать об этом.

— Как оказались на фотосессии у этого человека?

— Я была участницей программы Шанс.Model.ua. Один из этапов — фотосессия. Снимал моделей Александр Ктиторчук. Он меня очень хвалил, говорил, что хорошо все получается.

Светлана Коваль

Он пригласил меня на дополнительную фотосессию в его студии и сказал, что у меня дар. Поэтому он может бесплатно сделать фотосессию.

Я обрадовалась тогда невероятно.

— Что происходило, когда вы пришли на фотосессию?

— Сначала там было несколько человек, которые смотрели на фотосессию, которая уже проходила. Я видела, как он снимал девушку, предлагал ей обнаженные фотографии. Она отказалась, но он хотел убедить ее в том, что это хорошо.

Он одной рукой снял ее бюстгальтер, сделал несколько фото и потом показывал ей эти фотографии на компьютере, мол, посмотри, какая красота.

Когда я смотрела на эту девушку, то думала, что никогда не смогу сделать такие фото. Я против этого, это против моих принципов.

— Как начиналась ваша фотосессия?

— Начиналось все очень красиво. Я была то возле зеркала, то возле стены с картинами, на лестнице сидела. Он говорил, куда смотреть, какие эмоции добавить. Делал портреты и фото в полный рост.

А потом начал уговаривать снять одежду. Я сказала, что мне это не нужно. Но он уговаривал и убеждал в том, что я себе сделаю услугу на будущее, когда сохраню снимки своего юного тела.

Я отказывалась. Но все же у него получилось снять с меня одежду.

За несколько минут до изнасилования. Фото Светланы, сделанное Ктиторчуком

— Какими были ваши действия? Поняли вы тогда, чем это вам грозит?

— Когда он фотографировал меня обнаженную, я не осознавала, чем это все закончится: когда он касался плеча или колена.

Но он внезапно ввел свой палец в меня. Я была просто в шоке, в ступоре.

Я пыталась отстраниться, но он меня держал, не пускал. Я до сих пор помню его взгляд, который будто пронизывал меня.

Он начал касаться моего тела — талии, груди. Я отталкивала его руки, а он говорил, что, мол, я уже внутрь его пустила.

И эти слова заставили меня задуматься: да, я же это сделала, это означает, что я дала разрешение на все. Я чувствовала себя ужасно.

— Как вел себя фотограф?

— Он вел себя спокойно и уверенно, мол, я должна побрить свою интимную зону, потому что это нравится мужчинам. Я чувствовала себя обесцененной, недостойной, будто я ничего не знаю.

В какой-то момент он изменился, перестал уговаривать, а стал агрессивным. Он резко снял с себя одежду, схватил меня и, крепко держа, тянул по лестнице на второй этаж.

Я пыталась схватиться за стены, но это не помогало. Я умоляла, просила отпустить.

Я боялась не изнасилования, а того, что после этого он меня может убить. Думала, что опасно оставлять жертву в живых.

— Удалось ли ему довести дело до конца?

— Он бросил меня на кровать, сам лег. Я понимала, что спасения нет. Я молила о чуде, и оно произошло. Он внезапно остановился, перестал меня держать, откинулся на спину.

А потом сказал удивленным тоном, мол, странно, впервые, что я не довел дело до конца.

Я выскочила из кровати, побежала вниз. Когда я бежала, то думала о том, что это означает, что я первая. Он спит со всеми, кого фотографирует? Как это? Это плата за бесплатные фотосессии?

— Что было после этого?

— Я не знаю, что случилось. Я почему-то успокоилась, поняла, что больше попыток не будет. И я сказала ему, а теперь запишите мне фото. Он спустился вниз, подошел к компьютеру, записал мне фото и отдал их.

— Встречались ли вы с ним после этого случая?

— После конкурса я не получила фотографий, и мне сказали, что их можно забрать у фотографа.

Я решилась прийти к нему еще раз, но пришла не одна, а с подружкой. Она была свидетелем того, как он отвел меня в сторону и уговаривал никому не рассказывать о том, что произошло.

— Почему вы молчали так долго?

— Я его боялась. И тогда не осознавала, что это было насилие, это было изнасилование. Я не владела информацией, считала, что это была лишь попытка. И мне казалось, что я не смогу ничего доказать.

Я только морально пострадала, и несколько синяков осталось после того, как он по лестнице меня протянул. Я боялась осуждения, боялась родителям рассказать, думала, что меня будут ругать.

Сейчас для меня это уже отработанная тема, я сама ходила к психологу, чтобы избавиться от этих травм. И я могу об этом говорить, я не чувствую этой боли.

— Сейчас вы поддерживаете и других девушек?

— Я в этой теме увидела свое призвание, свою миссию, стала в этой сфере работать, чтобы помогать жертвам, которые пострадали.

Не каждый может решиться на это и даже подать заявление в полицию, поэтому решила не молчать, чтобы подбодрить кого-то также не молчать.

Дело Ктиторчука

В ноябре 2020 года Украину всколыхнула новость об обвинении фотографа Александра Ктиторчука в развращении несовершеннолетних и изнасиловании минимум двух девушек 15 и 17 лет.

Александр Ктиторчук

25 ноября правоохранители наведались в его дом и провели обыски. Они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы.

Сначала Ктиторчуку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но позже ее сменили на пребывание в СИЗО без права внесения залога. Сейчас идет закрытый судебный процесс, фотограф находится под стражей.

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Фото: Светлана Коваль