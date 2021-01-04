Жертва відомого фотографа Олександра Ктиторчука, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх, Світлана Коваль розповіла свою історію знайомства з чоловіком.

Дівчині було 17, коли вона потрапила на фотосесію до нього. Тоді вона не могла навіть уявити, що мрія дитинства стати моделлю перетвориться на жах усього життя. Митець зґвалтував її, і лише нині, після розголошення інформації про такі ж випадки та проведення судового процесу, вона наважилася розповісти про це.

Фактам ICTV вдалося поспілкуватися зі Світланою Коваль.

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– Як ви дізналися про суд над Ктиторчуком і чому вирішили нарешті заговорити?

– Мені подруга надіслала посилання на новину. Я прочитала її, побачила коментарі людей, які не могли повірити у те, що це можливо.

І я зрозуміла, що маю що відповісти. Зрозуміла, що не можу мовчати про це.

– Як опинилися на фотосесії у цієї людини?

– Я була учасницею програми Шанс.Model.ua. Один із етапів – фотосесія. Знімав моделей Олександр Ктиторчук. Він мене дуже хвалив, казав, що гарно все виходить.

Світлана Коваль

Він запросив мене на додаткову фотосесію до його студії та сказав, що у мене дар. Тому він може безкоштовно зробити фотосесію.

Я зраділа тоді неймовірно.

– Що відбувалося, коли ви прийшли на фотосесію?

– Спочатку там було кілька людей, які дивилися на фотосесію, яка вже відбувалася. Я бачила, як він знімав дівчину, пропонував їй оголені фотографії. Вона відмовилася, але він хотів переконати її в тому, що це гарно.

Він однією рукою зняв її бюстгальтер, зробив кілька фото і потім показував їй ці світлини на комп’ютері, мовляв, глянь, яка краса.

Коли я дивилася на цю дівчину, то думала собі, що ніколи не зможу зробити такі фото. Я проти цього, це проти моїх принципів.

– Як починалася ваша фотосесія?

– Починалося все дуже красиво. Я була то біля дзеркала, то біля стіни з картинами, на сходах сиділа. Він говорив, куди дивитися, яких емоцій додати. Робив портрети та фото у повний зріст.

А потім почав вмовляти зняти одяг. Я сказала, що мені це не потрібно. Але він вмовляв і переконував у тому, що я собі зроблю послугу на майбутнє, коли збережу знімки свого юного тіла.

Я відмовляла. Але все ж у нього вийшло зняти з мене одяг.

За кілька хвилин до зґвалтування. Фото Світлани, зроблене Ктиторчуком

– Якими були ваші дії? Чи зрозуміли ви тоді, чим це вам загрожує?

– Коли він фотографував мене оголену, я не усвідомлювала, чим це все закінчиться: коли він торкався плеча чи коліна.

Але він раптово увів свій палець у мене. Я була просто в шоці, у ступорі.

Я намагалася відсторонитися, але він мене тримав, не пускав. Я досі пам’ятаю його погляд, який ніби пронизував мене.

Він почав торкатися мого тіла – талії, грудей. Я відштовхувала його руки, а він казав, що, мовляв, я вже всередину його пустила.

І ці слова змусили мене задуматися: так, я ж це зробила, це означає, що я дала дозвіл на все. Я почувалася жахливо.

– Як поводився фотограф?

– Він поводився спокійно та впевнено, мовляв, я маю поголити свою інтимну зону, бо це подобається чоловікам. Я почувалася знеціненою, недостойною, ніби я нічого не знаю.

У якийсь момент він змінився, перестав вмовляти, а став агресивним. Він різко зняв із себе одяг, вхопив мене і, міцно тримаючи, тягнув цими сходами на другий поверх.

Я намагалася вчепитися за стіни, але це не допомагало. Я благала, просила відпустити.

Я боялася не зґвалтування, а того, що після цього він мене може вбити. Думала, що небезпечно залишати жертву живою.

– Чи вдалося йому довести справу до кінця?

– Він кинув мене на ліжко, сам ліг. Я розуміла, що порятунку немає. Я молила про чудо, і воно сталося. Він раптово зупинився, перестав мене тримати, відкинувся на спину.

А потім сказав здивованим тоном, мовляв, дивно, це вперше, що я не довів справу до кінця.

Я вискочила з ліжка, побігла вниз. Коли я бігла, то думала про те, що це означає, що я перша. Він спить, з усіма, кого фотографує? Як це? Це плата за безкоштовні фотосесії?

– Що було після того?

– Я не знаю, що сталося. Я чомусь заспокоїлася, зрозуміла, що більше спроб не буде. І я сказала йому, а тепер запишіть мені фото. Він спустився вниз, підійшов до комп’ютера, записав мені фото та віддав їх.

– Чи зустрічалися ви з ним після цього випадку?

– Після конкурсу я не отримала фотографій, і мені сказали, що їх можна забрати у фотографа.

Я наважилася прийти до нього ще раз, але прийшла не сама, а з подружкою. Вона була свідком того, як він відвів мене убік та вмовляв нікому не розповідати про те, що сталося.

– Чому ви мовчали так довго?

– Я його боялася. І тоді не усвідомлювала, що це було насильство, що це було зґвалтування. Я не володіла інформацією, вважала, що це була лише спроба. І мені здавалося, що я не зможу нічого довести.

Я лише морально постраждала, і кілька синців лишилося після того, які він сходами мене протягнув. Я боялася осуду, боялася батькам розказати, думала, що мене сваритимуть.

Нині для мене це вже відпрацьована тема, бо я сама ходила до психолога, щоб позбутися цих травм. І я можу про це говорити, я не відчуваю цього болю.

– Нині ви підтримуєте й інших дівчат?

– Я у цій темі побачила своє покликання, свою місію, стала у цій сфері працювати, щоб допомагати жертвам, які постраждали.

Не кожна може зважитися на це і навіть подати заяву у поліцію, тому вирішила не мовчати, щоб підбадьорити когось також не мовчати.

Справа Ктиторчука

У листопаді 2020 року Україну сколихнула новина про звинувачення фотографа Олександра Ктиторчука у розбещенні неповнолітніх та зґвалтуванні щонайменше двох дівчат віком 15 та 17 років.

Олександр Ктиторчук

25 листопада правоохоронці навідалися до його будинку та провели обшуки. Вони вилучили ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи.

Спочатку Ктиторчуку було обрано запобіжний захід – домашній арешт, але пізніше його змінили на утримання у СІЗО без права внесення застави. Нині триває закритий судовий процес, фотограф перебуває під вартою.

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Фото: Світлана Коваль