У Фастові Київської області автомобіль BMW зніс огорожу і протаранив приватний будинок. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

А 33-річний водій втік з місця ДТП і намагався уникнути відповідальності, заявивши у поліцію нібито про викрадення машини.

Місцева поліція отримала повідомлення про пошкодження будинку, а також про викрадення автомобіля, який врізався у будинок, майже одночасно.

Водій був п’яний і заперечував свою причетність до скоєння ДТП, проте правоохоронці встановили, що саме він був за кермом.

Від тесту на вміст алкоголю у крові він відмовився.

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На нього склали три адмінпротоколи: за порушення ПДР, що спричинило пошкодження споруд чи іншого майна, за керування транспортним засобом без відповідних документів та за керування авто у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, за фактом неправдивого повідомлення про викрадення автомобіля відкрито провадження за ст. 383 ККУ.

Автобус заїхав у двір і впав до басейну

У грудні 2020 року під Миколаєвом рейсовий автобус заїхав у двір і впав до басейну.

На момент аварії в салоні автобуса було 15 пасажирів, внаслідок ДТП двоє з них отримали травми.