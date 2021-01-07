В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и травмировалась их несовершеннолетний ребенок.

Трагедия произошла утром на Рождество. Вблизи пгт. Базалия столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ-2109 и Skoda Octavia.

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— В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗа, которая сидела на переднем сиденье. Водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами, — рассказали в ГП НП в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области супруги погибли в ДТП, их ребенок в больнице / 1 фотография

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