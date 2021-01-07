В Хмельницкой области супруги погибли в ДТП, их ребенок в больнице

В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и травмировалась их несовершеннолетний ребенок.
Трагедия произошла утром на Рождество. Вблизи пгт. Базалия столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ-2109 и Skoda Octavia.
Читайте: В ДТП под Львовом пострадало 9 человек, в том числе трое подростков
— В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗа, которая сидела на переднем сиденье. Водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами, — рассказали в ГП НП в Хмельницкой области.
ДТП в Одессе
На перекрестке улицы Разумовской и Мясоедовской в Одессе столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП погибли два человека и полностью сгорела одна из машин.
Местные СМИ сообщают, что аварию спровоцировал уличный гонщик.
Он хотел зайти в занос на перекрестке, но влетел в несколько автомобилей.