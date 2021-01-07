PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Хмельницкой области супруги погибли в ДТП, их ребенок в больнице

В Хмельницкой области в ДТП погибли супруги и травмировалась их несовершеннолетний ребенок.

Трагедия произошла утром на Рождество. Вблизи пгт. Базалия столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ-2109 и Skoda Octavia.

Читайте: В ДТП под Львовом пострадало 9 человек, в том числе трое подростков

— В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗа, которая сидела на переднем сиденье. Водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу. Несовершеннолетнюю дочь погибших супругов госпитализировали в больницу с травмами, — рассказали в ГП НП в Хмельницкой области.

  • В Хмельницкой области супруги погибли в ДТП, их ребенок в больнице
  • В Хмельницкой области супруги погибли в ДТП, их ребенок в больнице
В Хмельницкой области супруги погибли в ДТП, их ребенок в больнице / 1 фотография

ДТП в Одессе

На перекрестке улицы Разумовской и Мясоедовской в Одессе столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП погибли два человека и полностью сгорела одна из машин.

Местные СМИ сообщают, что аварию спровоцировал уличный гонщик.

Он хотел зайти в занос на перекрестке, но влетел в несколько автомобилей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх