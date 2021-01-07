Замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ) – за цією статтею оголошено підозру 38-річній киянці, яка викинула 3-річного сина з вікна восьмого поверху.

Жінка під час затримання зізналася поліцейським, що справді зробила це і не хоче жити.

Нині до суду внесено клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Трагедія у Києві сталася 6 січня у будинку на проспекті Ватутіна, 33 А. Хлопчика у тяжкому стані госпіталізували до Охматдиту.

Як дитина почувається зараз, поки невідомо.