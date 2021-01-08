СБУ располагает информацией о контрабанде в Украину подделки вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech.

— Группа лиц по предварительному сговору, нарушая установленные правила, приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса Covid-19 производства компании Pfizer, — отметили в СБУ.

Расследование должно установить делали ли прививки этими препаратами в медучреждениях или вне их, а также, кто получил так называемую вакцину.

Читайте: Степанов оценил возможность изготовления российской вакцины в Украине

Дело СБУ возбудила по ч. 3 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Поддельная вакцина против коронавируса

6 января в СМИ появилась информация, что в Украину контрабандой завезли с Израиля вакцину Pfizer, которой прививают украинских чиновников.

Стоимость такой вакцины составляет будто бы 2,5 тыс.

Однако власти Израиля эту информацию опровергли.

На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский и поручил СБУ проверить эту информацию.

Источник: Суспільне