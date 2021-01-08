СБУ має інформацію про контрабанду до України підробки вакцини проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech.

– Група осіб за попередньою змовою, порушуючи встановлені правила, придбала, перевозила, зберігала та відпускала отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу Covid-19 виробництва компанії Pfizer, – зазначили у СБУ.

Розслідування має встановити чи робили щеплення цими препаратами в медзакладах або поза ними, а також хто отримав так звану вакцину.

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Справу СБУ порушила за ч. 3 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.

Підроблена вакцина проти коронавірусу

6 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що до України контрабандою завезли Ізраїлю вакцину Pfizer, якою роблять щеплення українські високопосадовці.

Вартість такої вакцини становить ніби-то 2,5 тис.

Проте влада Ізраїлю цю інформацію спростувала.

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський та доручив СБУ перевірити цю інформацію.

Джерело: Суспільне