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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Возвращался из празднования: на Волыни собака нашла в лесу заблудившегося мужчину

Недалеко от села Шлапань Любешевского района на Волыни в лесу заблудился местный житель.

Вместе с пограничниками отдела Дольск Луцкого отряда его разыскала служебная собака.

В полицию об исчезновении мужчины обратилась женщина. Она заявила, что ее 32-летний муж вышел от своего знакомого и пошел домой через лес.

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Возвращался из празднования: на Волыни собака нашла в лесу заблудившегося мужчину

Выяснилось, что после праздничного застолья мужчина перепутал направление движения.

Сейчас жизни местного жителя ничего не угрожает, пограничники доставили его домой.

Бежал в Россию через забор

На Харьковщине тепловизионные камеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своим верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.

Источник: Госпогранслужба

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