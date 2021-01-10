Повертався зі святкування: на Волині собака знайшов у лісі заблукалого чоловіка

Неподалік села Шлапань Любешівського району на Волині у лісі заблукав місцевий чоловік.

Разом із прикордонниками відділу Дольськ Луцького загону його розшукав службовий собака.

До поліції про зникнення чоловіка звернулася жінка. Вона заявила, що 32-річний чоловік вийшов від свого знайомого та пішов додому через ліс.

Читайте: Поспішав у гості: на кордоні Луганщини затримали заблукалого росіянина

З’ясувалося, що після святкового застілля чоловік переплутав напрямок руху.

Зараз життю місцевого мешканця нічого не загрожує, прикордонники доправили його додому.

Тікав в Росію через паркан

На Харківщині тепловізійні камери прикордонників зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.