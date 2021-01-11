У Житомирі викрили злочинну групу, яка встановила канал збуту наркотиків, зокрема й у зоні ООС. Одним із фігурантів виявився військовослужбовець.

Днями чоловіка затримали під час спроби реалізації амфетаміну на 10 тис. грн. Під час затримання він пошкодив автомобіль поліцейських.

Під час проведення першочергових слідчих дій слідчі натрапили на справжню лабораторію з виготовлення наркотичних речовин.

Загальна кількість вилучених наркотиків склала понад 1 млн грн.











Мішки з товаром на мільйон: у Житомирі військовослужбовець збував наркотики в зону ООС / 3 фотографии

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Крім цього, у приміщенні виявили готівки понад 500 тис грн у різних валютах, вогнепальну зброю та набої.

Після проведення обшуків силовикам вдалося затримати ще трьох учасників банди. Усім затриманим готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Джерело: Військова прокуратура Центрального регіону

Фото: Військова прокуратура Центрального регіону