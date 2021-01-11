В районе села Луки Самборского района Львовской области 10 января в 13.13 зафиксировано землетрясение магнитудой около 1,9 балла.

На сейсмической станции Карпатского региона говорят, что подземный толчок не имел негативных последствий, поскольку не ощущался на поверхности.

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Неделю назад произошло землетрясение наЗакарпатье.

В районе села Барбово Мукачевского района 3 января в 00.08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла.

В конце декабря 2020 года в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Там были жертвы и разрушения.

Украина выделила Хорватии из резервного фонда гуманитарную помощь в размере 20 млн грн.